المغرب وتونس يفوزان في افتتاحية بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم

المناطق - واس

تمكن المنتخب التونسي من قلب الطاولة على نظيرة العراقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم تحت 20 عاما .

وكان منتخب تونس متأخراً بهدف دون مقابل حتى الدقيقة 70 من عمر اللقاء ليسجل المنتخب التونسي هدفين في الدقيقتين 71 و 89 لينتهي اللقاء بفوز تونس 2-1 محققا 3 نقاط في المجموعة الأولى التي تضم موريتانيا والكويت .

وفي لقاء آخر اليوم تغلب منتخب المغرب على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض .

وسجل أهداف منتخب المغرب محمد السهل بالدقيقة 26 ، ومنتصر بالدقيقة 39 ، وأنور العزوزي بالدقيقة 70 ، وعمر العمراني بالدقيقة 89 ، فيما سجل هدفي البحرين سيد جواد وسالم سالم بالدقيقتين 56 و 63 ، ليرتفع رصيد المغرب لثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تضم مدغشقر وجيبوتي .

