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هيئة الفضاء: برنامج أجيال الفضاء يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في القطاع

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هيئة الفضاء: برنامج أجيال الفضاء يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في القطاع

هيئة الفضاء: برنامج أجيال الفضاء يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في القطاع
http://almnatiq.net/?p=833287
المناطق - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ ، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات .
وأكد آل الشيخ أن البرنامج يسعى جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.
وقال: نستمد إلهامنا من تجربة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وفريقه الذين تحلوا بالشغف والإبداع والإصرار والعزيمة للوصول إلى الفضاء، مشيراً إلى أن الفريق العلمي الذي ساند رحلة سموه كان يضم نخبة من العلماء وكذلك أمهر الفنيين والمصممين والمفكرين المبدعين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم، مؤكداً أن نجاح الرحلة كان نتاج جهود الفريق بأكمله، لذا تسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تكوين فريق أحلام مماثل يسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع الفضاء في المملكة.
من جهتها أوضحت المديرة العامة لبرنامج أجيال الفضاء التابع للهيئة السعودية للفضاء إلهام الحربي أن البرنامج لديه مجموعة شاملة من الأهداف والرؤى الإستراتيجية التي تهدف إلى غرس إلهام الأجيال لتحقيق الريادة في علوم الفضاء، وبناء وتطوير أجيال المملكة القادمة من علماء الفضاء، وتحويل أحلامهم لبصمات في عالم الفضاء، وتمكين هذه الأجيال لتحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة، وقيادة قطاع الفضاء بما يخدم المملكة والإنسانية.

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