اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أقامت الكلية التقنية في محافظة وادي الدواسر، مساء امس برنامجاً تدريبياً بعنوان ” القيادة الاحترافية ” شارك فيه أكثر من 40 قائداً ومديراً ورئيساً بالجهات الرسمية في المحافظة ، والذي تضمن التعريف بالعديد من المهارات والأساليب والأنماط القيادية ، وتدريب المشاركين على أجراء التقسيم القيادي الذاتي .

وفي ختام البرنامج قام عميد الكلية المهندس يزيد بن سعود السعود بتسليم المشاركين شهادات حضور البرنامج الذي يأتي ضمن خطة البرنامج التدريبي التطويري الموجه للقيادات الحكومية ، وانطلاقا من مسؤولية الكلية المجتمعية .