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اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

منطقة الرياض

اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=833289
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أقامت الكلية التقنية في محافظة وادي الدواسر، مساء امس برنامجاً تدريبياً بعنوان ” القيادة الاحترافية ” شارك فيه أكثر من 40 قائداً ومديراً ورئيساً بالجهات الرسمية في المحافظة ، والذي تضمن التعريف بالعديد من المهارات والأساليب والأنماط القيادية ، وتدريب المشاركين على أجراء التقسيم القيادي الذاتي .

وفي ختام البرنامج قام عميد الكلية المهندس يزيد بن سعود السعود بتسليم المشاركين شهادات حضور البرنامج الذي يأتي ضمن خطة البرنامج التدريبي التطويري الموجه للقيادات الحكومية ، وانطلاقا من مسؤولية الكلية المجتمعية .

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