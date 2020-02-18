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مدير صحة بيشة يفتتح حفل تدشين اطلاق نموذج الرعايه الصحية الحديث ببيشة

مدير صحة بيشة يفتتح حفل تدشين اطلاق نموذج الرعايه الصحية الحديث ببيشة
http://almnatiq.net/?p=833299
المناطق - عسير

افتتح مدير الشؤون الصحية ببيشه فالح بن ناصر الشهراني وبحضور الدكتور خالد بن ابراهيم القميزي قائد مبادرة نموذج الرعايه الصحيه الحديث بوزارة الصحة اليوم الاثنين ورشة العمل التي تم من خلالها التعريف ببرنامج التحول الوطني للقطاع الصحي ونموذج الرعاية الصحية الحديث بصحة بيشة، والتي نظمها فريق نموذج الرعاية الصحية بصحه بيشه بإشراف قائد نموذج الرعاية الصحية بصحة بيشه د.عبدالوهاب الصفار وبحضور القيادات الصحية و ممثلين من جميع القطاعات الصحية ببيشه .
وفي بداية الورشه رحب مدير الشؤون الصحيه بيشه بالحضور منوها بأهمية الثقافة العامة في المنشآت الصحية وذلك من خلال تغييرها وتطويرها بما يضمن وجود رعاية صحية متكاملة وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث ووفق أعلى معايير الجودة المتواكبة مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في القطاع الصحي والمنبثقة من رؤية المملكة 2030.

يذكر أن ورشة العمل قد تخللت استعراض رحلة نموذج الرعاية الصحية الحديث، وتحليل عميق لنموذج الرعاية الصحية واهم الانجازات في اول مسار يطبق في بيشة وهو مسار ارتفاع ضغط الدم ، ومناقشة عامة عن التخطيط والاستراتيجية المستقبلية.

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