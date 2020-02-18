الجبير يلتقي وفداً استشارياً من الكونغرس الأميركي

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استقبل عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونغرس الأميركي

واستعرض اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية

حضر اللقاء فهد أسعد أبو النصر، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة

والتقى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أمس، وفداً من الكونغرس الأميركي، الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الرابطة حول العالم في التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب وبنائها جسور الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات التي تطرق إليها النقاش في إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك، فيما ثمّن الوفد الأميركي جهود الرابطة في تعزيز التواصل الحضاري بين مختلف أتباع الأديان والثقافات ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين بخطاب الرابطة في معالجة العديد من القضايا المهمة، والأثر الكبير لزيارات رابطة العالم الإسلامي الهادفة لنشر الوعي وتعزيز الوئام بين مختلف الشعوب

من جهته، رحّب الدكتور العيسى بأعضاء الوفد، مؤكداً حرص رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب المنضوين تحت مظلتها العالمية على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة

وقال: «الجميع يعوّل كثيراً على قيام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يجب عليها من التقريب الإيجابي بين التنوع الديني والثقافي في دائرة المشتركات التي تمثل القانون الطبيعي للإنسانية الذي يكفل لها، بإذن الله تعالى، العيش معاً بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنّبها أشكال الصدام والصراع الديني والحضاري كافة»