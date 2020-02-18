صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها

المناطق_الرياض

رفض صندوق النقد الدولي إعفاء الأرجنتين من سداد جزء من القرض البالغ 44 مليار دولار

ويجتمع أعضاء الصندوق النقد الدولي حاليًا في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس حتى 19 فبراير/شباط لحضور مجموعة من الاجتماعات مع المسؤولين، وسط مناقشات بشأن إعادة هيكلة الديون

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستينا جورجيفا” أمس الأحد في مقابلة مع شبكة بلومبرج: “نحن ندعم بشدة التزام هذه الحكومة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد والعودة إلى النمو”

وأجابت “جورجيفا” عن سؤال حول “إعادة الهيكلة العميقة للديون” التي اقترحها مؤخراً وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان في خطاب أمام الكونجرس بـ”إنها مهمة الحكومة، وليس صندوق النقد الدولي”

وأوضحت “جورجيفا” أنه يلزم المزيد من الوقت للحصول على بيانات حول استدامة ديون البلاد، مشيرة إلى أن صندوق النقد يواصل دعمه لحكومة الأرجنتين في جهودها لاستئناف النمو الاقتصادي

وتعاني الأرجنتين من انكماش الاقتصاد وتسارع التضخم، وسط مخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها الخارجية

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بوتيرة أقل من التوقعات السابقة