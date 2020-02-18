احدث الأخبار

6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !
أبرز المواد
 أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين
أبرز المواد
 الصندوق العقاري» يوضح آلية الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن
أبرز المواد
 صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها
أبرز المواد
 وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة
أبرز المواد
 ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.
أبرز المواد
 مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!
أبرز المواد
 “العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
أبرز المواد
 الجبير يلتقي وفداً استشارياً من الكونغرس الأميركي
أبرز المواد
 العثور على سجين هارب قبل عامين «متوفى»
أبرز المواد
 هيئة الفضاء: برنامج أجيال الفضاء يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في القطاع
أبرز المواد
6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !

6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !

أبرز المواد
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

أبرز المواد
الصندوق العقاري» يوضح آلية الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن

الصندوق العقاري» يوضح آلية الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن

أبرز المواد
صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها

صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها

أبرز المواد

6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !

6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !
http://almnatiq.net/?p=833311
المناطق_الرياض

أفاد  موقع “بولدي سكاي”، أن فيتامين “ك”،الذي ينتجه الكبد، هو الفيتامين المسؤول عن تجلط الدم، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وله دور فعال في الحفاظ على صحة العظام.

وذكر الموقع معلومات عن الفيتامين، وأبرز خصائصه وهي :

فيتامين “ك 1”

يمكن أن تنتجه النباتات الموجودة في العنب الأحمر أو الأخضر، البرقوق، إضافة إلى الكرنب، والسبانخ، والبروكلي، والليمون.

فيتامين “ك 2”
يمكن الحصول عليه من الأطعمة المخمرة مثل السجق، والجبن، والدجاج، وصفار البيض، والأغذية الحيوانية.

وأورد الموقع أبرز 6 فوائد صحية للحصول على فيتامين “ك”:

1- صحة العظام
أظهرت دراسات أن فيتامين “ك” يساعد في الحفاظ على عظام قوية، ويقلل خطر الكسور، كما أنه يقلل من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في أسفل الظهر.

2- مقاومة أمراض القلب
يمنع فيتامين “ك” تكلس الأوعية الدموية، برواسب معدنية تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان، ويساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3- صحة الجهاز العصبي
يؤدي فيتامين “ك” وظيفة مهمة في تحسين الجهاز العصبي المركزي، وتقول الأبحاث إن من يحصلون على كمية مناسبة من الفيتامين يتمتعون بأداء أفضل للذاكرة.

4- خفض السكر في الدم
يحسن من حساسية الإنسولين، ويزيد من تحمل الجلوكوز، وبالتالي فهو يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 51 في المئة.

5- مقاومة الأورام
يساهم فيتامين “ك” في محاربة الأورام، والحد من الخلايا السرطانية، كما يساهم في المكافحة المبكرة لسرطان البروستاتا.

6- صحة الجلد
يساهم فيتامين “ك” في تجلط الدم، وله دور إيجابي في التئام الجروح والكدمات والجروح بعد الجراحة.

روابط ذات صلة

أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين
الصندوق العقاري» يوضح آلية الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن

الصندوق العقاري» يوضح آلية الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن
صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها

صندوق النقد يرفض إعفاء الأرجنتين من سداد بعض ديونها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*