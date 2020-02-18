احدث الأخبار

وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة
أبرز المواد
 ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.
أبرز المواد
 مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!
أبرز المواد
 “العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
أبرز المواد
 الجبير يلتقي وفداً استشارياً من الكونغرس الأميركي
أبرز المواد
 العثور على سجين هارب قبل عامين «متوفى»
أبرز المواد
 هيئة الفضاء: برنامج أجيال الفضاء يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في القطاع
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألف معظمهم من النساء والأطفال في شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 وفد الكونجرس الأمريكي يشيد بالنقلة النوعية لهيئة الترفيه
أبرز المواد
 اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 هايكنج طريق الفيل بظهران الجنوب
منطقة عسير
وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة

وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة

أبرز المواد
ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.

ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.

أبرز المواد
مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!

مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!

أبرز المواد
“العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون

“العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون

أبرز المواد

وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة

http://almnatiq.net/?p=833312
المناطق_مكة

توفي معتمر هندي الجنسية (60 عامًا)، أمس الأحد، أثناء سجوده في صلاة العصر بمسجد السلام بحي جبل النور.

وفوجئ المصلون بأن المعتمر سجد في الركعة الثانية ولم يكمل صلاته وبقي ساجدًا حتى الانتهاء من الصلاة، وبعدها حاول المصلون إسعافه، وقاموا بطلب فرق الهلال الأحمر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت مصادر أن المعتمر الهندي حضر قبل عدة أيام لمكة المكرمة من أجل تأدية مناسك العمرة، وكان في زيارة لجبل النور وغار حراء، وصادف أن حل وقت صلاة العصر وهو بالقرب من مسجد السلام بحي جبل النور، فتوجه لأداء صلاة العصر بالمسجد.

وأثناء سجود المعتمر بالركعة الثانية لم يقم ويكمل الصلاة، وبقي ساجدًا، وعقب انتهاء المصلين من الصلاة حاول  المصلون إسعافه وتم طلب فريق طبي من الهلال الأحمر السعودي، حيث تأكد وفاته بشكل طبيعي، بسكتة قلبية.

وتولى مركز شرطة المعابدة ملف الحالة وتحويل الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفى الملك فيصل بالششه؛ من أجل استكمال كافة الإجراءات المتبعة وتسليم الجثة لذويه، وسط تهليل وتكبير ودعاء جماعة المسجد بحسن الخاتمة لهذا المعتمر – رحمه الله-.

روابط ذات صلة

ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.

ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.
مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!

مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!
“العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون

“العنصرية” ضد السود تطيح مستشارا لدى بوريس جونسون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*