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ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.

ملكة جمال روسيا السابقة تكشف سبب جديد بشأن طلاقها.
http://almnatiq.net/?p=833313
المناطق_الرياض

كشفت ملكة جمال روسيا السابقة وتدعى أوكسانا فوفودينا، تفاصيل انفصالها عن ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس.

وبحسب “الديلي ميل”، قالت أوكسانا، إنها اكتشفت زواجه من امرأة أخرى، عن طريق المصادفة بعد مرور يومين فقط من إتمام زواجهما السري.
وأوضحت: بعد يومين من الزواج وبينما كان ملك ماليزيا السابق -المعروف باسم فارس-، في الحمام، رن جواله، وظهر على شاشة الهاتف، أن المتصل يدعى “بوب”.
تابعت: ظننت أن أحد أصدقائه أراد تهنئته على الزواج، وبادرت بالرد على المكالمة، لأسمع صراخ امرأة أخرى تؤكد أنها زوجته.

ودخلت أوكسانا البالغة من العمر ٢٧ عامًا، في حالة من الخلافات الشديدة والشبيهة بالمعركة، بعد فترة زواج قصيرة بينهما، حول تسويات مالية وبنوة ابنها ليون الذي ينكر ملك ماليزيا أنه ابنه.

ولم يعترف ملك ماليزيا الذي ترك العرش منذ ١٣ شهرًا، بالطفل التي تدعي أنه ابنه الوحيد ووريثه.

 

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