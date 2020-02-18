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مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!

مدير فندق “وافد” يرمي موظف “سعودي” بالحذاء في مكة!
http://almnatiq.net/?p=833314
المناطق_مكة

يستأنف مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) نظر الجلسة الثانية لشكوى مواطن، ضد مديره الأجنبي بعد اتهامه برميه بالحذاء في مقر عملهما في فندق بمكة .
ورفع ريان محمد دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية في مكة ، مشيرا إلى أن رئيسه تعدى عليه برميه بالحذاء وتطاول عليه بالسب.
وأوضح إنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، مدعيا أنها عاقبته في شكواه ضد مديره بخصم يوم من راتبه، ولفت نظر على مخالفة أخرى ذكرها مديره في التحقيق الداخلي بالفندق.
ومن جانبها قالت مديرة قسم التسويق في الفندق الذي يعمل فيه إن الشؤون القانونية نظرت في الشكوى المرفوعة من ريان محمد، وحققت فيها، وبناء عليه أصدرت بحق الطرفين العقوبات المناسبة وانتهت في حين

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