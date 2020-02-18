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ضبط مواطن ومقيم تورطا في سرقة 20 مدرسة بمكة

ضبط مواطن ومقيم تورطا في سرقة 20 مدرسة بمكة
http://almnatiq.net/?p=833347
المناطق_مكة

تجري النيابة العامة بالعاصمة المقدسة تحقيقاتها مع مواطن ومقيم في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من مكة المكرمة.

وتفصيلا، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عدة بلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط مواطن ومقيم بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة، وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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