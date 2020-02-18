وكيل بلديات المنطقة في زيارة تفقدية لبلدية الشبحة

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تفقد وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري , بلدية مركز الشبحة واطلع على سير العمل في البلدية ومنجزاتها.

وخلال الزيارة عقد وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة لقاءً مع رؤساء الإدارات والأقسام في البلدية بحضور رئيس بلدية الشبحة المهندس احمدالبلوي، نوقش من خلاله المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية، والاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.

وأبدى المهندس العميري إعجابه بما شاهده، داعياً منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من دعم لا محدود لرفاهية المواطن