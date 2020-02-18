التعليم: إغلاق نظام «نور» لخدمات النقل .. الخميس

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم، عن إغلاق نظام «نور» لخدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها يوم الخميس المقبل الموافق 26-6-1441هـ

وشددت الوزارة في تغريدة عبر «تويتر» اليوم الاثنين، على أنه بعد هذا التاريخ لن يتمكن المتقدم أو المتقدمة من إدخال الرغبات أو إجراء أي تعديل على بياناتهم

كما أكدت أنه لا يمكن قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، وأنه بالإمكان الانسحاب الآن من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام، ضمن حركة النقل 1441 هـ

ولفتت إلى أن من لم يحدّث بياناته فستتم إحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من النقاط المهمة يجب على المتقدم أو المتقدمة الانتباه لها ومراعاتها جيدًا لاعتماد الطلب بشكل صحيح، ومنها ما يلي:

الدخول على «خيارات»، واعتماد طلب تعديل البيانات، وعدم تركه معلقًا

ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعها على النظام

التأكد من سلامة البيانات المدخلة مسؤولية المتقدم أو المتقدمة

على طالبي لم الشمل التأكد من اعتماد الطلب من الطرفين ومن الرئيس المباشر، وإلا فسوف يتم التعامل معه على أنه طلب نقل خارجي مستقل

التعامل مع الأداء الوظيفي والغياب كما هو مرصود بالنظام لحظة الإغلاق