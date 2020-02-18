وفاة مدير مستشفى ووهان ب«كورونا»… وحصيلة الضحايا تتجاوز 1800

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قال التلفزيون الحكومي الصيني إن مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، توفي جراء الإصابة بالفيروس اليوم (الثلاثاء)، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين 1800 شخص

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد توفي ليو تشي مينغ، مدير مستشفى ووهان ووتشانغ، في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الصين

وكانت خدمة «تشاينا نيوز سيرفيس» الإخبارية الرسمية قد أعلنت مساء أمس (الاثنين) وفاة ليو عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو»، إلا أنها حذفت المنشور في وقت لاحق نافية خبر الوفاة، ومؤكدة أن المستشفى «لا يزال يبذل قصارى جهده لإنقاذه»، قبل أن يؤكد التلفزيون الحكومي خبر الوفاة صباح اليوم

ويناضل عشرات الآلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الذي يعتقد أنه ظهر لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط البلاد

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية اليوم، بعد أن سجلت البلاد 98 وفاة أمس (الاثنين)

كما ارتفعت حالات الإصابة في الصين إلى 72 ألفا و436 شخصا

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس. وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفا و989. حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم عن اللجنة الصحية في المقاطعة

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات