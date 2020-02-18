النصر يحلّ ضيفًا على العين اليوم في أبطال آسيا

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يحل النصر ضيفًا على العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وذلك على استاد هزاع بن زايد بالعين عند الساعة الـ5:55 مساءً

واستهل فريق النصر مشواره الآسيوي في دوري المجموعات الثلاثاء الماضي، أمام فريق السد القطري بالتعادل بهدفين لكل منهما، ويحل في مجموعته ثالثًا بنقطة. في المقابل سقط العين الإماراتي في فخ الهزيمة أمام سيباهان الإيراني برباعية نظيفة ليحل رابعًا في الأخير بدون نقاط

ويدخل فريق النصر بمعنويات عالية قبل مواجهة اليوم، إثر تغلبه في مواجهته الأخيرة على مضيفه الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ أربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متأخرًا بهدف

واختتم النصر أمس الإثنين استعداداته لمواجهة العين بحصة تدريبية شهدت اجتماع فنيّ بين المدرب روي فيتوريا واللاعبين قبل بداية التمارين، بعد ذلك أجرى اللاعبون عمليات الإحماء وفرض الجهاز الفني عدة تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة

ويغيب عن مباراة اليوم -للمرة الثانية على التوالي- الثنائي عبدالله مادو وعمر هوساوي بداعي الإصابة، بينما سيلعب بدلًا عنهما الثنائي نايف الماس وعبدالإله العمري، اللذين شكّلا خط الدفاع في المباراة السابقة أمام السد القطري