شاهد..امرأة إيرانية تتحدى النظام وتعترض على سياسات خامنئي الإرهابية

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أظهر مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، امرأة إيرانية غاضبة تقف على أحد الجسور التي يتجمع تحتها عدد كبير من المتظاهرين، وتعلن احتجاجها على النظام الإيراني الذي تسبب في فقر الشعب الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإرهابية الإيرانية ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.

وأظهر المقطع المصور إطلاق المرأة صيحات ضد النظام بدأتها بعبارة “ليسمع العالم صراخنا”. وفي غمرة الاحتجاجات انتبه المتظاهرون فصفقوا للمرأة وشجعوها، فأمطرت مرشد الثورة الإيرانية المدعو “علي خامنئي” بكلمات قاسية، قالت فيها: “بسبب خامنئي الخالي من الشرف خسرنا كل شيء”.

وأضافت “أن النظام يساعد نظيره السوري بدلا من الوطن”. كما أشارت إلى أن العراقيين بدأوا ينتفضون ويحتجون ضد إيران لما سببه من مشكلات للشعب العراقي.

وتابعت: “لقد عانينا طوال 40 سنة، فالموت الموت لك يا خامنئي، عليك اللعنة. كم أتمنى أن تنتهي ميتا في خندق لما سببته لحقوقنا”.