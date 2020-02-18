بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

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نفذ الدفاع المدني بمحافظة الدلم تجربة فرضية لحادثة حريق وهمي وقع في أحد أقسام التنويم في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم، بالتعاون مع قسم الأمن و السلامة في المستشفى.

وباشرت أربع فرق من الدفاع المدني الحادث بمتابعة مشرف الفرقة ، و مساندة فرق من الدوريات الأمنية و المرور وقسم السلامة في المستشفى. و فور تلقى بلاغ الحريق في قسم التنويم ، تم إخلاء موقع الحادثة بوقت قياسي و إعلان خطة الطوارئ ، ثم قامت فرق الدفاع المدني بعمليات الإطفاء و الإنقاذ ونقل المصابين إلى منطقة التجمع والفرز الآمنة، فيما تولت الفرق الطبية، تقديم الإسعافات اللازمة.

من جهته أكد سعادة مدير مستشفى الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني الذي تواجد في منطقة الحدث :أن التجربة تهدف للوقوف على جاهزية الفرق الأمنية والطبية ومدى استعدادها للتعامل مع الحوادث والحرائق التي قد تحدث لا سمح الله، كما قدم شكره الجزيل لمدير الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم في إنجاح الفرضية.