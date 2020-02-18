احدث الأخبار

بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات
منطقة الرياض
 أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 
أبرز المواد
 شاهد..امرأة إيرانية تتحدى النظام وتعترض على سياسات خامنئي الإرهابية
أبرز المواد
 وكيل بلديات المنطقة في زيارة تفقدية لبلدية الشبحة
أبرز المواد
 ذوات الإعاقة بالمجمعة يتعرفن على أبرز الخدمات البلدية المقدمة لهن
أبرز المواد
 تحطيم 8 صرافات آلية على يد مجهولين في جازان !
أبرز المواد
 النصر يحلّ ضيفًا على العين اليوم في أبطال آسيا
أبرز المواد
 وفاة مدير مستشفى ووهان ب«كورونا»… وحصيلة الضحايا تتجاوز 1800
أبرز المواد
 سمو أمير العاصمة يكرم تجمع الرياض
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الإمام عبد الرحمن
أبرز المواد
 التعليم: إغلاق نظام «نور» لخدمات النقل .. الخميس
أبرز المواد
 ليفربول: متى يضمن فريق الريدز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟
أبرز المواد
بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

منطقة الرياض
أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

أبرز المواد
شاهد..امرأة إيرانية تتحدى النظام وتعترض على سياسات خامنئي الإرهابية

شاهد..امرأة إيرانية تتحدى النظام وتعترض على سياسات خامنئي الإرهابية

أبرز المواد
وكيل بلديات المنطقة في زيارة تفقدية لبلدية الشبحة

وكيل بلديات المنطقة في زيارة تفقدية لبلدية الشبحة

أبرز المواد

بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات
http://almnatiq.net/?p=833388
المناطق_الرياض
نفذ الدفاع المدني بمحافظة الدلم تجربة فرضية لحادثة حريق وهمي وقع في أحد أقسام التنويم في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم، بالتعاون مع قسم الأمن و السلامة في المستشفى.
وباشرت أربع فرق من الدفاع المدني الحادث بمتابعة مشرف الفرقة  ، و مساندة فرق من الدوريات الأمنية و المرور وقسم السلامة في المستشفى.  و فور تلقى بلاغ الحريق في قسم التنويم ، تم إخلاء موقع الحادثة بوقت قياسي و إعلان خطة الطوارئ ، ثم قامت فرق الدفاع المدني بعمليات الإطفاء و الإنقاذ ونقل المصابين إلى منطقة التجمع والفرز الآمنة، فيما تولت الفرق الطبية، تقديم الإسعافات اللازمة.
من جهته أكد سعادة مدير مستشفى الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني الذي تواجد في منطقة الحدث :أن التجربة تهدف للوقوف على جاهزية الفرق الأمنية والطبية ومدى استعدادها للتعامل مع الحوادث والحرائق التي قد تحدث لا سمح الله، كما قدم شكره الجزيل لمدير الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم في إنجاح الفرضية.

روابط ذات صلة

ذوات الإعاقة بالمجمعة يتعرفن على أبرز الخدمات البلدية المقدمة لهن

ذوات الإعاقة بالمجمعة يتعرفن على أبرز الخدمات البلدية المقدمة لهن
سمو أمير العاصمة يكرم تجمع الرياض

سمو أمير العاصمة يكرم تجمع الرياض
اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

اكثر من 40 قائدًا في برنامج القيادة الاحترافية بالكيلة التقنية بوادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*