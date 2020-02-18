احدث الأخبار

أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما
أبرز المواد
 دراسة تحذّر: النظر في الهاتف ساعتين يومياً يصيبك بجفاف العين
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات
منطقة الرياض
 أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 
أبرز المواد
 شاهد..امرأة إيرانية تتحدى النظام وتعترض على سياسات خامنئي الإرهابية
أبرز المواد
 وكيل بلديات المنطقة في زيارة تفقدية لبلدية الشبحة
أبرز المواد
 ذوات الإعاقة بالمجمعة يتعرفن على أبرز الخدمات البلدية المقدمة لهن
أبرز المواد
 تحطيم 8 صرافات آلية على يد مجهولين في جازان !
أبرز المواد
 النصر يحلّ ضيفًا على العين اليوم في أبطال آسيا
أبرز المواد
 وفاة مدير مستشفى ووهان ب«كورونا»… وحصيلة الضحايا تتجاوز 1800
أبرز المواد
 سمو أمير العاصمة يكرم تجمع الرياض
أبرز المواد
أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما

أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما

أبرز المواد
دراسة تحذّر: النظر في الهاتف ساعتين يومياً يصيبك بجفاف العين

دراسة تحذّر: النظر في الهاتف ساعتين يومياً يصيبك بجفاف العين

أبرز المواد
“هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

“هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

أبرز المواد
بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

بالتعاون مع الدفاع المدني: مستشفى الدلم يقيم فرضية حريق وهمي للوقوف على الاستعدادات

منطقة الرياض

أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما

أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما
http://almnatiq.net/?p=833406
المناطق - الرياض

قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، العفو عن سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي”.

وذكرت صحيفة “المجلس” الكويتية، أن “الأمير صباح الأحمد الجابر، قرر اصدار العفو عن مالك سلطان، أقدم سجين في الكويت منذ 30 عاماً والمتهم بالتعاون مع الغزو العراقي”.

وأضافت أن “السلطات البريطانية وافقت على استقبال مالك سلطان كونه من فئة البدون”.

وشمل العفو الأميري الأخير 840 شخصا من المواطنين والأجانب، بينهم 33 سيدة، وهو ينص أيضا على الإعفاء من قضاء بقية العقوبات “المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصاً.

روابط ذات صلة

دراسة تحذّر: النظر في الهاتف ساعتين يومياً يصيبك بجفاف العين

دراسة تحذّر: النظر في الهاتف ساعتين يومياً يصيبك بجفاف العين
“هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

“هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*