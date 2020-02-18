أمير الكويت يعفو عن أقدم سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي” منذ 30 عاما

المناطق - الرياض

قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، العفو عن سجين متهم بالتعاون مع “الغزو العراقي”.

وذكرت صحيفة “المجلس” الكويتية، أن “الأمير صباح الأحمد الجابر، قرر اصدار العفو عن مالك سلطان، أقدم سجين في الكويت منذ 30 عاماً والمتهم بالتعاون مع الغزو العراقي”.

وأضافت أن “السلطات البريطانية وافقت على استقبال مالك سلطان كونه من فئة البدون”.

وشمل العفو الأميري الأخير 840 شخصا من المواطنين والأجانب، بينهم 33 سيدة، وهو ينص أيضا على الإعفاء من قضاء بقية العقوبات “المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصاً.