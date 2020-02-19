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البدء بتطبيق تعديلات “تصاريح السفر” للمرأة فوق 21 عاما.. تعرف عليها

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البدء بتطبيق تعديلات “تصاريح السفر” للمرأة فوق 21 عاما.. تعرف عليها

البدء بتطبيق تعديلات “تصاريح السفر” للمرأة فوق 21 عاما.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=833418
المناطق - الرياض

ألغت الجهات المختصة إصدار تصاريح السفر للمرأة فوق 21 عاما، والمتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عاما، وذلك وفق تعميم أصدره مدير الجوازات اللواء سليمان اليحيى بشأن تعديلات على نظام الجواز السعودي.

واشتملت التعديلات بحسب “عكاظ”، حذف شرط وجود الهوية الوطنية عند إصدار الجواز، لمن يبلغ من العمر 15 عاماً، وإظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار، أو تجديد، أو إلغاء الجواز السعودي، أو إصدار، أو تعديل تصريح السفر للأولاد ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للجوازات لكافة المقيمين، أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد، داعية إلى أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وأوضحت الجوازات أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال) وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال) وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم»، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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