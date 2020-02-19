الإحصاء: الهيل ارتفع أكثر من نصف قيمته.. والسواكني 20 %

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http://almnatiq.net/?p=833430
المناطق - الرياض

كشفت هيئة الإحصاء في تقرير أصدرته «أخيرا» واطلعت «عكاظ» عليه، أن الهيل الأمريكي سجل ارتفاعا في شهر يناير الماضي بنسبة 52.53% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019 (أكثر من نصف قيمته)، ليبلغ سعر الكيلو 162.55 ريال مقارنة بـ 106.57 ريال سابقا، بزيادة قدرها 56 ريالا في الكيلو الواحد.

وأوضحت «الهيئة» أن الهيل الهندي أيضا سجل ارتفاعا بنسبة 43.35% للفترة ذاتها، ليصبح سعر الكيلو 154.88 ريال مقارنة بـ 108.05 ريال في 2019.

وسجل الثوم الصيني ارتفاعا ملحوظا في شهر يناير الماضي، ليبلغ نسبة ارتفاعه 20.42% ليباع الكيلو بسعر 9.67 ريال، بعد أن كان يباع سابقا بسعر 8.03 ريال.

ومن ضمن الارتفاعات الملحوظة في الأسعار، وفقا لتقرير الهيئة الأخير، صعدت غنم السواكني بنسبة 21.53%، إذ بلغ متوسط سعر الخروف 887.35 ريال بعد أن كان يباع قبل عام كامل بسعر 730.14 ريال بزيادة قيمتها 157.21 ريال في الخروف الواحد.

وفي ما يختص بأكثر المنتجات الاستهلاكية تراجعا في أسعارها، انخفض الفلفل الأخضر البارد المحلي بنسبة 14.61% ليصبح سعر الكيلو 7.24 ريال بعد أن كان يباع بقيمة 8.48 ريال في يناير العام الماضي، ثم الحبحب المحلي بتراجع نسبته 13.8% ليباع الكيلو بسعر 2.43 ريال مقارنة بـ 2.82 ريال.

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