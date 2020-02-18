أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف الخالدي مديرا لإدارة المراجعة الداخلية بالأمانة

الدمام - المناطق

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف الأستاذ عبد العزيز بن سعد الخالدي مديرا لإدارة المراجعة الداخلية بالأمانة.

و أعرب الأستاذ عبد العزيز الخالدي عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.