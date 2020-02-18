اصابة “5” طالبات بحادث سير بالثقبة

المناطق - الدمام

اصيب خمسة طالبات بإصابات مستقرة نتيجة تعرضهم لحادث سير ( مكرو باص ) كان يقلهم امتداد شارع ضبا تقاطع ٤ بالثقبة صباح اليوم .

وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أن عمليات الهلال اﻷحمر بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغ من مواطن في الساعة ٩.٥٥ من صباح اليوم يفيد بوجود حادث سير وفيه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقيادة الميدانية للموقع.

وأفادة إدارة الاتصال المؤسسي بأن بعد وصول الفرق اﻹسعافية للموقع ومعاينة الموقع اتضح بوجود ١٦ طفلة وبعد الكشف عليهم جميعاً اتضح بوجود خمس اصابات منهم شفاهم الله تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم وإسعافهم إلى مستشفى الملك فهد الجامعي.

فيما كانت الاخرات وعددهم ١١ كانوا يعانون من هلع وخوف وتم التعامل معهم وتهديتهم .

وناشد الهيئة الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.