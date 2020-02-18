‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنين اثنين ، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..