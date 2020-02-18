احدث الأخبار

تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية
منطقة القصيم
 “مدن” تستعرض منتجاتها لتعزيز المحتوى المحلي خلال “تجسير 2020”
أبرز المواد
 وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب للحملة التوعوية ” أمنكم وسلامتكم هدفنا “
منطقة تبوك
 ‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل
منطقة القصيم
 اصابة “5” طالبات بحادث سير بالثقبة
المنطقة الشرقية
 الخطوط الحديدية تنفذ تجربة اخلاء بمحطة الركاب في الرياض
أبرز المواد
 إجراء 22 عملية ناجحة لتكميم المعدة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف الخالدي مديرا لإدارة المراجعة الداخلية بالأمانة
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يستقبل الدكتور فهد الشليمي
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن ناصر يقف ميدانياً على مشروعات أبو عريش
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى مؤتمر مكة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة
منطقة مكة المكرمة
تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية

تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية

منطقة القصيم
“مدن” تستعرض منتجاتها لتعزيز المحتوى المحلي خلال “تجسير 2020”

“مدن” تستعرض منتجاتها لتعزيز المحتوى المحلي خلال “تجسير 2020”

أبرز المواد
وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب للحملة التوعوية ” أمنكم وسلامتكم هدفنا “

وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب للحملة التوعوية ” أمنكم وسلامتكم هدفنا “

منطقة تبوك
‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل

‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل

منطقة القصيم

‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل

‏‫شرطة القصيم تضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل
http://almnatiq.net/?p=833474
المناطق / بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنين اثنين ، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..

روابط ذات صلة

تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية

تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية
“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”
أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*