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تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية

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تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية

تعليم القصيم يؤكد على أهمية الاختبارات التحصيلية
http://almnatiq.net/?p=833476
المناطق / بريدة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم على أهمية الاستعداد للاختبارات التحصيلية التي ستطبق في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الحالي خلال الفترة 27/7 – 2/8/1441هـ على جميع طلاب الصفوف الثالث والسادس في المرحلة الابتدائية، والصف الثالث بالمرحلة المتوسطة.
وسيكون التطبيق في الصف الثالث الابتدائي مقتصرًا على مادة القراءة، فيما سيطبق بالصفين السادس الابتدائي والثالث متوسط في مواد القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتسعى وزارة التعليم عبر تطبيق الاختبارات التحصيلية إلى تحسين عمليات التعليم والتحصيل الدراسي، من خلال النتائج التي تقدم مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب والطالبات للحكم على جودة التعليم بالمملكة، كما تقدم الاختبارات تغذية راجعة للمدارس ومكاتب التعليم وكافة قطاعات الوزارة عن نواتج تعلم الطلبة، وتساهم الاختبارات في دعم منظومة التطوير المهني لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم.
ووضعت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول خطة للاستعداد لتطبيق الاختبارات التحصيلية بمشاركة من الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم والمدارس، من خلال عقد ورش العمل، وتحديد المهام وآلية التطبيق لكل جهة، والتوعية ونشر ثقافة الاختبارات التحصيلية وأبرازها للطلاب وأولياء الأمور، وتطبيق الاختبارات التجريبية.

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