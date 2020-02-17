نائب أمير نجران يسلم سيارة لأحد المستفيدين من برنامج قرض سيارات الأجرة الخاصة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشاد سموه خلال تسليمه سيارة لأحد المستفيدين من برنامج قرض سيارات الأجرة الخاصة في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة مانع بن قميش آل دغرير، بالبرامج الادخارية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية التي تعزز ثقافة العمل الحر لدى شرائح المجتمع كافة، ونقلهم إلى آفاق الاستثمار والإنتاج وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة أن فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران قدم خلال عام 2019 م، 3312 قرضاً اجتماعياً بقيمة 163,236,000 ريال، و21 قرضاً إنتاجياً بقيمة 2,755,200 ريال، و101 قرض أجرة خاصة بقيمة 9,256,149 ريالاً.