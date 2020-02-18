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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي أبو عريش

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي أبو عريش
http://almnatiq.net/?p=833498
أبوعريش - فضه عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, بمشايخ وأهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة أبو عريش وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها سموه للمحافظة.
واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده واطلع عليه خلالها من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات, راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة, والتي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وتحدث سموه عما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم, مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحفظ مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول, والتمسك بتعاليم الدين الحنيف.
ووجه سمو أمير منطقة جازان المواطنين ومديري الإدارات الحكومية للتعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها -سائلاً الله تعالى- أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.
وتم خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة أبو عريش من المشروعات الخدمية والعديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.

 

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