الكويتية سلوى المطيري تقديم دواء لعلاج كورونا للسفارة الصينية

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نشرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري مقطع فيديو أثناء توجهها لمقر السفارة الصينية في الكويت، وفي يدها مجموعة من الأوراق تتضمن علاج لفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية منتقدين تصرفات المطيري كونها غير مؤهلة لذلك.

وكانت المطيري قد نشرت مقطع فيديو سابق وهي تطالب بوضع مبلغ مليار دينار كويتي في حسابها البنكي حتى تقدم العلاج الخاص بالمرض والذي توصلت إليه بنفسها، وذلك عقب إعلان الفنان العالمي الشهير جاكي شان، عن جائزةٍ مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يستطيع إيجاد علاج لفيروس كورونا.