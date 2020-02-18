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المخطوف “موسى الخنيزي” يفاجئ والده بـ” أنا ما أعرف أوصف شعور السعادة ”

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المخطوف “موسى الخنيزي” يفاجئ والده بـ” أنا ما أعرف أوصف شعور السعادة ”

http://almnatiq.net/?p=833506
المناطق - متابعات

عبر المواطن علي الخنيزي عن سعادته بعودة ابنه موسى المختطف منذ 20 عاماً بالدمام ، أشار إلى أنها لا توصف قائلاً : ” فرحي لا يوصف من هنا لأقصى البلاد ” .

من جانبه قال ابنه موسى : “مرتاح جداً الحمد لله ” ، ليستغرب والده من ردة فعل ابنه ويقول له “مرتاح !” ، ومازحه قائلاً : ” ردة فعلك لا توصف قول لهم عن شعورك ” .

ورد موسى على والده قائلاً : ” أنا ما أعرف أوصف شعور السعادة ” ، ليقول له أبيه : “قول إن هذا شعور لا يوصف وأفتخر إن هذا أبوي ” .

وأمسك موسى بيد والده وقبلها ، ثم مازحه والده مجددًا وطلب منه أن يقبل رأسه عدة مرات لتظهر في التصوير .”

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