مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7858.93 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 13.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7858.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، والشرقية للتنمية، والجوف، ودور، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، واتحاد اتصالات، وسلامة، وميدغلف للتأمين، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.56% و 5.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، واتحاد اتصالات، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والراجحي، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7714.98 نقطة، وبتداولات تجاوزت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 1543 صفقة.