نائب أمير مكة يقف ميدانياً على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة

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وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ميدانياً على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على عرض متكامل عن المشروع وعناصره، إذ سيتم الانتهاء من طريق الملك عبدالعزيز جزئياً (من شارع المنصور حتى الدائري الأول) خلال العام الحالي، فيما سيتم الانتهاء من كامل البنى التحتية أواخر 2021 ، وتشمل أنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات العمومية والطرق الرئيسية وممر المشاة.

عقب ذلك تجول سموه ميدانياً في مرافق العمل المتمثلة في بناء الجسور، وتشْييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة، ومواقف المركبات بالإضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة، ومختلف الأعمال التطويرية للمشروع التنموي الرائد الذي يواكب رؤية المملكة 2030، كما استمع لشرح عن سير العمل في البنى التحتية التي يتم تنفيذها حسب الخطة الزمنية.

ويعتبر مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة أحد المشاريع التنموية الريادية الهادفة لخدمة أهل مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، فيما يتولى تنفيذ المشروع القطاعين العام والخاص، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

ويعد مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة الذي أزيل لصالح تنفيذه أكثر من 3600 عقار، أحد المشاريع الرائدة والفريدة في مكة المكرمة، ويتميز بتركيزه على تنفيذ بنية تنموية متكاملة تعتمد على مفهوم الحركة الشاملة، وسيحدث المشروع الذي تنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تحولاً شاملاً في مجالات النقل والتنمية، ليسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة توفر خيارات سهْلة ومُتنوعة للتنقل في العاصمة المقدسة.

وتبلغ مساحة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة 1.25 مليون متر مربع، ويمتد على طريق بطول 3,650 متراً وعرض 320 متراً، بالإضافة إلى 141 ألف متر مربع، هي مساحة مسجد الملك عبد الله الذي يقع ضمن نطاق المشروع، ويضم مشاريع تطويرية تتوزع ما بين بناء الجسور التي تربط طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالمشروع، وتشييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة ومواقف المركبات، بالإضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة.