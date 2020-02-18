الأخضر الشاب يفتتح مشوار كأس العرب برباعية فلسطين

المناطق - متابعات

افتتح المنتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بالفوز 4-0 على حساب نظيره الفلسطيني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من البطولة وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد، الثلاثاء،

وأنهى “الأخضر” الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24 من زمن وأحداث اللقاء.

وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه، ثم عاد مران ليعزز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقتين 56 و65.

واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع المنتخب السعودية رصيده لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر مساء اليوم الثلاثاء.