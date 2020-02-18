نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية ورئيس اللجنة المنظمة مهرجان الخيل العربية

ونوه سموه باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، على الإرث، ومنها الخيل العربية الأصيلة، ودعمها المستمر والمتواصل للأنشطة الرياضية، ، مبيناً أن المملكة قادرة بما تملكه من قدرات ومهارات أبنائها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، مشيداً بالنجاحات التي حققها مهرجان الشرقية للخيل العربية في النسخ السابقة، مؤكداً على أهمية استثمار الفنون في إبراز جمال الخيل العربية، وتعزيز الاهتمام بها، واستقطاب المشاركين من مختلف الدول، متمنياً سموه للسيد بوند، ومنظمي مهرجان الشرقية للخيل العربية التوفيق.

من جهته عبر رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية بيتر بوند عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، معرباً عن سعادته بما شاهده في المملكة من اهتمام بالخيل العربية، ودعم للفعاليات الرياضية ذات الصلة بالخيل.

كما عبر رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية خالد القحطاني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل للمهرجان، وحرصهما على ظهور المهرجان في كل نسخة بشكل أفضل، ودعم رياضة الخيل، باعتبارها موروث تاريخي نعتز به.