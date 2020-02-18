أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”

أبو عريش - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمقر محافظة أبو عريش اليوم، والد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونوه سموه بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة, وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده , وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

فيما رفع والد ذوو الشهيد شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه , على مواساتهم في وفاة الشهيد “دهل “، الذي قدم روحه دفاعاً عن دينه ووطنه.