برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

المناطق - تبوك

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً برنامجاً تثقيفياً يستهدف النساء بعنوان ” الانفصال العاطفي بين الزوجين ” وذلك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً بمقر الجمعية بحي السليمانية بتبوك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد العنزي أن البرنامج الذي يقدم مجاناً يهدف إلى تحقيق التوافق الأسري بين الزوجين من خلال تثقيف المتدربات بمفهوم الانفصال العاطفي وأسبابه وعلامات الانفصال.

وبين ” العنزي ” أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية خلال هذا العام الهجري لتثقيف وخدمة المجتمع وتعزيز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة وينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.