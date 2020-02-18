الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش

أبو عريش - فضة عطيف

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة أبو عريش بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة , وذلك بقاعة ترف للاحتفالات بالمحافظة.

ورحب الأهالي في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم مدير مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش الدكتور حسن الخضي بسمو أمير المنطقة, معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية حتى أصبحت أبوعريش محافظة متكاملة تتوافر بها كل الخدماتَ وأعرب عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمامه بالمحافظة, منوهاً بجهود محافظ أبو عريش لكل ما يخدم المحافظة والمواطنين والمقيمين فيها.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على فيلم تعريفي عن المحافظة وأبريت بعنوان ” ملحمة وطن” وقصيدة شعرية للشاعر الدكتور مهدي الحكمي، عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة جازا عددا من المشاريع التنموية وشاهد الجميع عرضًا للمشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار و ٥٨٩ مليون ريال , في مجالات السفلتة والإنارة والصيانة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وكذا المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى .

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان , ومحافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بالمنطقة .