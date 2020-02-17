انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس

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تنطلق الخميس 20 فبراير وحتى 22 فبراير 2020م فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي التي ينظمها نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وذلك بمشاركة محلية ودولية، وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام، وذلك في طريق المدينة – تبوك “المندسة”.

هذا وسوف يصاحب الحدث أنشطة متعددة، حيث تهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران الرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة بمشاركة عدد من الجهات.

ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جميع المهتمين بالرياضات والهوايات الجوية في المدينة المنورة وخارجها للحضور والاستمتاع بالفعالية.