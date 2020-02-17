احدث الأخبار

انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس
منطقة المدينة المنورة
 الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش
منطقة جازان
 برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”
منطقة جازان
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية ورئيس اللجنة المنظمة مهرجان الخيل العربية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : القيادة الرشيدة –يحفظها الله- عملت على تنويع مصادر الدخل
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة الختامية بمحافظة أبو عريش
منطقة جازان
 أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يوجهان دائماً بالاهتمام بالمواطن وفئة الأيتام
المنطقة الشرقية
 أمسية الإبداع مع مركز خاط بغيمه وناي في ختام شتانا غير بالمجاردة الخميس القادم
منطقة عسير
 محافظ المجاردة يدشن مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات في شتانا غير
منطقة عسير
 فرضيةً لحادث إنسكاب مادة كيميائية بمختبرات كلية العلوم بجامعة الملك خالد بأبها
منطقة عسير
 الأخضر الشاب يفتتح مشوار كأس العرب برباعية فلسطين
أبرز المواد
انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس

انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس

منطقة المدينة المنورة
الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش

الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش

منطقة جازان
برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

منطقة تبوك
أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”

أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”

منطقة جازان

انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس

انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس
http://almnatiq.net/?p=833629
المناطق - المدينة المنورة

تنطلق الخميس 20 فبراير وحتى 22 فبراير 2020م فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي التي ينظمها نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وذلك بمشاركة محلية ودولية، وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام، وذلك في طريق المدينة – تبوك “المندسة”.
هذا وسوف يصاحب الحدث أنشطة متعددة، حيث تهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران الرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة بمشاركة عدد من الجهات.
ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جميع المهتمين بالرياضات والهوايات الجوية في المدينة المنورة وخارجها للحضور والاستمتاع بالفعالية.

 

روابط ذات صلة

هزة أرضية يشعر بها سكان أحياء في المدينة

هزة أرضية يشعر بها سكان أحياء في المدينة
” أكمَل الجود” .. برنامج توعوي لتعزيز حبّ العطاء والإيثار بين قاصدي المسجد النبوي

” أكمَل الجود” .. برنامج توعوي لتعزيز حبّ العطاء والإيثار بين قاصدي المسجد النبوي
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*