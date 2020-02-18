محافظ الطائف يترأس اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير التاسع في الدورة الخامسة

الطائف - عادل الزهراني

ترأس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي سعد بن مقبل الميموني، بديوان المحافظة اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير التاسع في الدورة الخامسة.

وفي بداية الاجتماع نوه محافظ الطائف للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة بدعم ومتابعة تنفيذ مشاريع الطائف الجديد ، كما نوه للزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة للمحافظة وتأسيس مكتب لسموه بالمحافظة ، وأشار معاليه لما تحقق من توجيهات سديدة خلال هذه الزيارة وماتحقق للطائف من دعم للمشاريع التنموية في المحافظة .

بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعمال المجلس وتمت مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارات الحكومية في تنفيذ أعمالها .

واتخذ المجلس المحلي عددًا من القرارات والتوصيات منها شكيل لجنة منبثقه عن المجلس المحلي تعنى بشؤون الأسرة ،

كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.