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الجمعية الأولى تنظم مهرجان الشاي والقهوة

الجمعية الأولى تنظم مهرجان الشاي والقهوة
http://almnatiq.net/?p=833644
جدة - عادل الزهراني
 تفتتح الجمعية الأولى بجدة غدا  الأربعاء 19 فبراير مهرجانها السنوي للشاي والقهوة، الذي يعود ريعه بالكامل لرعاية أطفال وأسر جنوب جدة، الجدير بالذكر أن المهرجان هذا العام على مدى يومين الأربعاء والخميس 19-20 فبراير للعائلات، في أجواء ربيعية على البحر في قاعة الصحبة بفندق بارك حياة، حيث تقدم جاليات كل من: أثيوبيا، الهند، غينيا، اليابان، الباكستان، اندونيسيا، اليمن، البحرين، الكويت، المغرب، مصر، تشاد، فرنسا، المانيا، الغابون، تركستان، عروض فلكلورية، وعروض تقديم الشاي والقهوة وما يقدم معهما من أطعمة حيث يمكن لزوار المهرجان التمتع بمذاق كل ما يقدم داخل المهرجان مجانا، كذلك لأول مرة هذا العام يضم الجناح السعودي عدد من مناطق المملكة كنجد والقصيم والجنوب ومنطقة مكة المكرمة، صرحت بذلك رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأولى الدكتورة هالة على الشاعر، التي أكدت على أهمية مثل هذه الفعاليات لدعم أنشطة الجمعية الموجهة بالكامل لأطفال جنوب جدة لتعليمهم وتمكينهم من كسر دائرة الفقر، هذه الدائرة التي تستمر ثلاثة أجيال إذا لم يتم التدخل المبكر، كما توجهت بالشكر للداعمين والمساندين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الذين دأبوا على دعم جهود الخير، لذلك تم اختيار شعار المهرجان ” فنجان الخير مذاقه غير” للتأكيد على أن هذا المهرجان عمل خيري بكامل تفاصيله، لذلك حرصت الجمعية على تخصيص أماكن للجلوس بأسعار مختلفة لتتيح للجميع الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والموسيقية والفلكلورية والعروض والمشاركة في الخير بما يدفعونه سواء عند الدخول أو قيمة الطاولات على البحر، أو خلال تسوقهم من منتجات الأسر المنتجة أو المعروضات داخل المهرجان.

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