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الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الغرف السعودية

الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الغرف السعودية
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المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية، وذلك بمناسبة استضافة غرفة الرياض لاجتماع المجلس الـ 103 الذي يقام في مدينة الرياض.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم ، مؤكداً أهمية دورهم في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهاماتهم الإيجابية والوطنية.
من جانبه أعرب رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه لأعمال الغرف السعودية واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية. وفي ختام الاستقبال تسلم الأمير فيصل بن بندر هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية.

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