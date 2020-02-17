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أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي

أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي

منطقة حائل

أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي

أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي
http://almnatiq.net/?p=833659
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم, دوريات الرصد الآلي التابعة لإدارة مرور منطقة حائل, التي تشمل دوريات المرور الذكية للرصد الآلي عالية الدقة للطرق ورصد المخالفات المتحركة والثابتة.
وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد عدداً من المميزين من أفراد إدارة مرور منطقة حائل نظير الجهود الميدانية بشهادات شكر وتقدير.
من جهة أخرى رأس سمو أمير المنطقة اجتماع لجنة السلامة المرورية العليا مع الجهات ذات العلاقة.
وقدم مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد دحيم الشبرمي خلال الاجتماع التقرير النصف الأول السنوي الذي شمل انخفاض الحوادث بنسبة 39‎% ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث وتم عرض فيديو مرئي على سموه عن السلامة المرورية.
بدوره أثنى سموه على الجهود المبذولة التي شاهدها، مشدداً على التركيز على العوامل التي أسهمت في انخفاض نسبة الحوادث، منوهاً بأهمية استمرارية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة، متمنياً سموه السلامة للجميع.

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