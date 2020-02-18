الجبير يلتقي رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.