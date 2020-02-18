احدث الأخبار

رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك
منطقة تبوك
 النصر يعود من الإمارات بفوز ثمين على العين في دوري أبطال آسيا 2020
أبرز المواد
 الجبير يلتقي رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النرويج
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي
منطقة حائل
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الغرف السعودية
منطقة الرياض
 السفير الدنماركي لدى المملكة يزور الغرفة التجارية الصناعية بتبوك
منطقة تبوك
 وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج
منطقة تبوك
 الجمعية الأولى تنظم مهرجان الشاي والقهوة
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الطائف يترأس اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير التاسع في الدورة الخامسة
منطقة مكة المكرمة
 وفد من مجلس الشورى يزور جامعة الباحة ويطلع على مشاريعها
منطقة الباحة
 انطلاق فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي الخميس
منطقة المدينة المنورة
رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك

رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك

منطقة تبوك
النصر يعود من الإمارات بفوز ثمين على العين في دوري أبطال آسيا 2020

النصر يعود من الإمارات بفوز ثمين على العين في دوري أبطال آسيا 2020

أبرز المواد
الجبير يلتقي رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

الجبير يلتقي رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النرويج

وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النرويج

أبرز المواد

رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك

رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك
http://almnatiq.net/?p=833684
المناطق- تبوك:

التقى رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني اليوم سفير مملكة الدانمارك أوله موسبي والوفد المرافق له بحضور مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري وذلك في مقر المديرية بتبوك.
وبحث اللقاء آفاق التعاون وتبادل الخبرات والأحاديث حول التحول والتطور الذي يشهده قطاع المياه بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك توجه الجميع لبرج المياه بتبوك والوقوف على محطة الضخ الرئيسية كما شاهدوا آلية عمل العدادات الذكية التي تقوم الشركة حالياً بتركيبها.
وأوضح المهندس يماني أن الشركة تعمل على خفض الفاقد المائي من شبكات المياه وكيفية المحافظة على استدامه الموارد المائية مشيراً إلى أن العدادات الذكية تقوم بحساب كميات المياه المستهلكة من قبل العملاء دون أي تدخل بشري التي تعمل ضمن منظومة متكاملة أحد أهم أهدافها رصد التسربات والإنذار بحدوثها مبينا أن محطة الضخ الرئيسة تعمل على إمداد الأحياء السكنية بالمياه وحساب نسبة كميات المياه المرسلة لهذه الأحياء.
وقدم شكره وتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه قطاع المياه في المنطقة من دعم مستمر في تعزيز الأمن المائي وتنمية هذا القطاع الحيوي.
من جهته ثمن السفير الدنماركي الدور الكبير الذي تقوم به شركة المياه الوطنية وحرصها على العمل على استقطاب التقنيات الحديثة في مجال خفض الهدر المائي وإتاحتها الفرصة لعرض مالدى الشركات الدنماركية من طرق حديثة وما تملكه من خبرات في مجالي تقنيات استدامه الموارد المائية وتقنيات التقليل من الفاقد المائي من شبكات المياه مبدياً إعجابه بما تشهده منطقة تبوك من نهضة تنموية شاملة على كافة الأصعدة وخاصة مشاريع البنى التحتية في قطاع توزيع المياه بالمنطقة.
وفي ختام الزيارة تم عقد ورشة عمل بحضور عدد من مهندسي شركة المياه الوطنية ومجموعة من المتخصصين الذين يمثلون الشركات الدنماركية التي تعمل في مجال معالجة الفاقد المائي في شبكات المياه والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

السفير الدنماركي لدى المملكة يزور الغرفة التجارية الصناعية بتبوك

السفير الدنماركي لدى المملكة يزور الغرفة التجارية الصناعية بتبوك
وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج

وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج
برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*