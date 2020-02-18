الكويت تمنع سفر وزير الداخلية السابق “الجراح” وعدد من المتهمين بقضية صندوق الجيش

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http://almnatiq.net/?p=833689
المناطق - الرياض

أصدرت محكمة الوزراء الكويتية قرارا بمنع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الكويتية الأسبق جسار الجسار وآخرين من السفر؛ وذلك على خلفية التحقيق في عدد من قضايا المال العام.

وقالت صحيفة (القبس) الكويتية اليوم، إن وزارة الداخلية الكويتية تلقت كتاباً من محكمة الوزراء اليوم يتضمن أسماء الممنوعين من السفر.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، قد أعلن – في بيان – في 17 نوفمبر الماضي، استعداده للمثول أمام القضاء الكويتي؛ لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه حول تجاوزات مالية بشأن (صندوق الجيش) وحساباته إبان توليه حقيبة وزارة الدفاع.

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