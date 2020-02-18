مدينة الملك سلمان للطاقة وجامعة الأمير محمد بن فهد توقعان اتفاقية لتدريب 80 طالبا

المناطق - محمود القاضي

وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” وجامعة الأمير محمد بن فهد اليوم اتفاقية تعاون تنفذ الجامعة بموجبها برنامج إعدادي مكثف لتدريب ٨٠ طالباً من الطلاب المستهدفين من خريجي المرحلة الثانوية، على مهارات التحدث باللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل، وتهيئتهم للعمل في قسم الأمن الصناعي ومكافحة الحرائق بالمدينة بعد نهاية البرنامج التدريبي.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة عمر الموسى أن الجامعة تسخر جميع الإمكانات المادية والموارد البشرية لتقديم الخدمات التطويرية بأفضل وأحدث الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي امتدادا للبرامج التي قدمتها الجامعة لعدد من الشركات الكبرى بالمنطقة وفق أحدث المواصفات.

وبيّن الموسى أن البرنامج الذي صممته الجامعة وفق احتياجات مدينة الملك سلمان للطاقة ينفذ على مدى عام كامل في مقر الجامعة بالعزيزية وسيقوم بتزويد الطلاب بمجموعة مهارات في اللغة الإنجليزية ومهارات أساسية أخرى تسهم في تهيئتهم للمرحلة القادمة قبل الانخراط في مجالاتهم الوظيفية.

