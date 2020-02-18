بلدية القطيف تنفذ 10 مشاريع لصيانة شوارع المحافظة بـأكثر من 109 ملايين ريال

المناطق - القطيف

كشفت بلدية محافظة القطيف عن تنفيذ حزمة من مشاريع صيانة الطرق «رئيسي – تجميعي – محلي» بمحافظة القطيف تبلغ تكلفتها حوالي 109.876.120 ريال، حيث تم اعتماد وترسية 9 مشاريع مقسمة على صيانة الشوارع بمحافظة القطيف، وصيانة الشوارع الرئيسية الرابطة، بالإضافة الى مشروع صيانة وسائل السلامة المرورية بمبلغ 1.413.000 ريال.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، و التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في انحاء المحافظة.

وأشار إلى اعتزام البلدية تطوير برنامج نظام صيانة الطرق بالمحافظة على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة وفقا لحالة الطرق، مؤكدا أن العناية بتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناء على نوع الطريق «رئيسي – تجميعي – محلي» وأهمية الطريق وحجم حركة المرور ووجود الخدمات الأساسية من تمديد مرافق وجدولتها الزمنية في أعمال الصيانة، لافتا إلى أن البلدية تعمل للمحافظة على العمر الافتراضي للطرق والشوارع والارتقاء بمستوى أدائها وذلك عبر تنفيذ أعمال الصيانة التأهيلية والوقائية.

من جهته قال وكيل رئيس البلدية للشئون الفنية المهندس خالد العتيبي أن المشاريع التي يتم العمل بها هي في كافة مدن المحافظة وذلك لصيانة شوارعها الداخلية والرابطة، موكدا أن العمل سيستمر حتى صيانة كافة الشوارع، مبينا أن ما تقوم به البلدية من تطوير الشوارع والأرصفة، يضاف إلى ذلك تركيب اللوحات الارشادية والتحذيرية وتنفيذ خطوط المرور بالدهان للعلامات ولتحديد الطريق.

وأوضح أن العمل سيبدأ بسفلتة الشوارع الرملية إن وجدت، مضيفا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في الشوارع سيتم تنفيذ مطبات صناعية ومطبات مشاة، وتطوير الأرصفة الجانبية بوضع الحجر المتداخل (انترلوك).

وأشار إلى أن بلدية القطيف تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، وبين أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة من خلال فرق عمل متحركة باستمرار تقوم بالمسح الميداني لتحديد العيوب التي تحتاج إلى صيانة عاجلة بجميع مدن وقرى المحافظة.

