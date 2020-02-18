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بومبيو من أديس أبابا.. “متفائل” بحل أزمة سد النهضة قريبا

بومبيو من أديس أبابا.. “متفائل” بحل أزمة سد النهضة قريبا
http://almnatiq.net/?p=833733
المناطق - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن تفاؤله حيال التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة قريبا.

وأجرى بومبيو، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا تناولت عددا من القضايا الإقليمية، كان من ضمنها ملف التفاوض بشأن أزمة سد النهضة.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: “لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا”.

وتدخلت واشنطن للمساعدة في حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، باستضافة عدة جولات من المحادثات.

وكان من المتوقع إبرام اتفاق نهائي هذا الشهر لكن الجولة الأخيرة في واشنطن انتهت دون تقدم.

وتشير إثيوبيا إلى أن السد، الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا، يعد غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصادها.

لكن مصر تخشى من أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النهر الذي يوفّر 90 بالمئة من مياه الشرب التي تحتاجها.

وتخشى القاهرة من أن تملأ إثيوبيا الخزّان بشكل سريع للغاية، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.

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