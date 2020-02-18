افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم, “ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس”, وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

واستعرض المشاركون في الملتقى على مدى يومين إنجازات قطاعات وزارة الداخلية خلال عام مضى وسبل تحفيزها في المضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار إستراتيجي ، وبحث آفاق وقنوات التبادل والتواصل وتوحيد الرؤى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية.

وقد أطلق في الجلسة الافتتاحية أولى مخرجات واحة حي أبشر (مسابقة تحدي أبشر) لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية بهدف إثراء ثقافة الإبداع والابتكار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وللوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الخدمات الإلكترونية.

كما كرم خلال فعاليات اليوم الأول من الملتقى الشركاء والداعمون وإعلان الجهات الفائزة بجوائز الملتقى نظير تميزها في تطوير خدماتها الإلكترونية ، حيث كرمت هيئة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي للوزارة، ومركز المعلومات الوطني كشريك تقني للوزارة، ولجهوده في تطوير خدمة أبشر وخدمة النفاذ الوطني الموحد.

وجاءت نتائج جوائز الملتقى على النحو التالي حيث حققت المديرية العام للسجون جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019م عن خدمة فرجت وذلك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال أتمته التكافل الاجتماعي وتفعيل وتسهيل مبادرة العطاء ، وحققت المديرية العامة للأمن العام (المرور) جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019م عن خدمة الاعتراض على المخالفات وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وميكنة الإجراءات التقليدية للتسهيل على المستفيدين.

وحققت المديرية العامة للأمن العام (المرور) جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019م عن خدمة مبايعة السيارات وذلك لميكنة الإجراءات التقليدية والحد من أي ممارسات خاطئة ما سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية ، وحققت المديرية العامة للجوازات جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019م عن خدمة تفاويض الحالات الخاصة وذلك لميكنة الإجراءات للتيسير على المستفيدين.

أما جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م عن توحيد غرف العمليات – نظام أمن – فحققتها المديرية العامة للأمن العام وذلك لتوحيد غرف عمليات الأمن العام المختلفة من أجل تكامل العمل وسهولة متابعة البلاغات مع ربطها على نظام أمن الشرطي الذي أسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات للبلاغات ، وحققت وكالة الوزارة للقدرات الأمنية جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019 عن برنامج المدن الآمنة / شبكة الألياف البصرية وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاعات وزارة الداخلية من الشبكات والاتصالات الآمنة.

وحققت المديرية العامة للجوازات جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م عن مبادرة تحسين تجربة العملاء في المنافذ الجوية (الخدمة الذاتية في المنافذ) التي أسهمت في تسهيل وتسريع إجراءات السفر عبر توفير خدمات ذاتية أسهمت في دعم التحول الرقمي ، كما حققت المديرية العامة لحرس الحدود جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م عن تطبيق البنية المؤسسية ومبادرة تفعيل أنظمة المصادر المفتوحة التي حققت أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ومواءمة الإستراتيجية مع أهداف الجهة ، ما أسهم في تسريع التحول الرقمي للإسهام في توفير التكاليف والتعديل والتطوير عليها بدون قيود.

أما جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م فحققها مركز المعلومات الوطني عن توفير النفاذ الموحد لهويات الأفراد الرقمية (IAM) الذي أسهم في توفير الوصول للهوية الرقمية للأفراد التي تصدرها وزارة الداخلية وتطوير الهوية المحمولة على منصة أبشر ، كما حققت قوات أمن المنشآت جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م عن مبادرة تطبيق أنظمة المصادر المفتوحة ، وحققت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة التميز في التوعية المؤسسية عن تنظيم الملتقى الرابع لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للدفاع المدني الذي أسهم في التعريف بالأنظمة والخدمات والتطبيقات الإلكترونية ، كما حققت وكالة الوزارة للأحوال المدنية جائزة التميز في التعريف بالخدمات عن تميزها بالتعريف بالخدمات التقنية في وسائل الأعلام الحديثة وجائزة الإبداع في تقديم الخدمات عن خدمة الأحوال المدنية في الخارج التي أسهمت في التسهيل على المواطنين لإنجاز أعمالهم خارج المملكة.

وحققت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة الخدمات الميدانية عن خدمة الإنذار المبكر عن مبادرة الإسهام في سرعة إيصال التنبيهات والتحذيرات إلى الفئة المستهدفة حسب المكان والزمان ، وحققت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جائزة الخدمات الميدانية عن تفعيل التقارير والمعلومات في تطبيق ميدان وذلك للإسهام في تمكين رجل الميدان من الوصول للأنظمة والمعلومات بسهولة وتوحيد التقنيات المستخدمة في الميدان ، وحققت المديرية العامة للأمن العام جائزة الخدمات الميدانية عن تفعيل محاضر الضبط ومخالفات الذوق العام في تطبيق ميدان وذلك للإسهام في تمكين رجل الميدان من الوصول للأنظمة والمعلومات بسهولة وتوحيد التقنيات المستخدمة في الميدان ، وحققت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جائزة الخدمات الأمنية عن نظام مدار لإدارة القضايا وتكامله مع الجهات المختلفة ، وحققت الهيئة العامة للأمن الصناعي جائزة الخدمات الميدانية عن مبادرة نظام فسوحات المواد الخطرة وذلك لتيسير وميكنة الإجراءات والتكامل مع الجهات ذات العلاقة ، كما حققت المديرية العامة للجوازات جائزة خدمات التوعية والتواصل مع العملاء عن خدمة إشارة التي أسهمت في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة ، وحققت الإدارة العامة للتطوير الإداري جائزة خدمات التوعية والتواصل مع العملاء عن نظام التدريب والابتعاث وذلك لتسهيل وتطوير الإجراءات والوصول إلى شرائح المستفيدين من خدمات التدريب والابتعاث ، كما حققت المديرية العامة للأحوال المدنية جائزة الخدمات التكاملية عن تسجيل المواليد وذلك للتكامل مع الجهات المختلفة في رحلة تقديم الخدمة بسهولة وسرعة.

حضر الملتقى معالي رئيس هيئة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، ومعالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ومعالي مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله الأنصاري ، ومعالي مدير جامعة نايف العربية الدكتور عبدالمجيد البنيان ، وقادة القطاعات بوزارة الداخلية.

