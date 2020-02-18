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محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة

محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة

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محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة

محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة
http://almnatiq.net/?p=833743
المناطق-الباحة

التقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي اليوم الثلاثاء, بمجلس الضيافة بمقر محافظة العقيق, رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله العلياني وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المنطقة ومحافظاتها هذا الأسبوع.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور العتيبي بالوفد وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث فيما يخص محافظة العقيق وما تشهده من تطور في كافة المجالات ضمن محافظات المنطقة التسع ومراكزها بفضل الله ثم بجهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي صنع الفارق الإيجابي الكبير والشمولي في الأهتمام والمتابعة للبرامج و المشاريع وتكثيف إنتاج المبادرات الشاملة لإرجاء المنطقة وبشكل نوعي مفيد وكذلك حرص ومتابعة سعادة وكيل امارة المنطقة الاستاذ أحمد بن صالح السياري.

بعد ذلك قدم رئيس لجنة أهالي محافظة العقيق الشيخ محمد بن سعد شباب للوفد شرحًا مفصلاً عن محافظة العقيق، التي شهدت تطورا ملحوظاً في المجالات كافة, وما يوجد بها من إنشاءات ومشاريع عملاقه وكذلك هيئة مدن وجامعة الباحة وكلية الباحة التقنية للبنات.

وفي نهاية اللقاء ودع محافظة العقيق وفد مجلس الشورى بمطار الملك سعود متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم التي تأتي تفعيلاً للأمر السامي الكريم بتبادل الزيارات بين أعضاء مجلس الشورى ومجالس المناطق.

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