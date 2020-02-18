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فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “

فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “

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فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “

فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “
http://almnatiq.net/?p=833754
المناطق- تبوك:

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، ممثلة في لجنة الفنون المسرحية عرضًا مسرحيًا بعنوان “خطوات” وسط حضور من المهتمين بالمسرح .
وناقش العرض المسرحي عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمسرح السعودي بقالب تراجيدي.
وأوضح مدير الجمعية ماجد ناشي العنزي أن لجنة المسرح مستعدة لمد جسور التعاون مع الجهات كافة في مجال المسرح أو غيره من المجالات الفنية للمشاركة في تنفيذ العروض المسرحية بهدف دعم المواهب والحراك المسرحي بتبوك.

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