احدث الأخبار

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد
أبرز المواد
 فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “
منطقة تبوك
 وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويلتقي بالسفير آل جابر
أبرز المواد
 محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة
منطقة الباحة
 افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس
أبرز المواد
 بومبيو من أديس أبابا.. “متفائل” بحل أزمة سد النهضة قريبا
أبرز المواد
 زعيم كوريا الشمالية “اشترى” خيولا روسية بنصف مليار دولار
أبرز المواد
 ماكرون: لن نسمح بدعم تركيا للمتشددين داخل فرنسا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تنفذ 10 مشاريع لصيانة شوارع المحافظة بـأكثر من 109 ملايين ريال
المنطقة الشرقية
 مدينة الملك سلمان للطاقة وجامعة الأمير محمد بن فهد توقعان اتفاقية لتدريب 80 طالبا
المنطقة الشرقية
 الأمير مشعل بن ماجد يتوج الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها الحادية عشرة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل وزيرة خارجية النرويج
أبرز المواد
وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

أبرز المواد
فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “

فنون تبوك تنظم عرضاً مسرحيًا بعنوان ” خطوات “

منطقة تبوك
وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويلتقي بالسفير آل جابر

وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويلتقي بالسفير آل جابر

أبرز المواد
محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة

محافظ العقيق يلتقي وفد مجلس الشورى ويستعرض عددًا من الملفات المهمة

منطقة الباحة

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد
http://almnatiq.net/?p=833759
المناطق - واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وأكد معاليه ، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030 ، مشيرا إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.

روابط ذات صلة

وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويلتقي بالسفير آل جابر

وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويلتقي بالسفير آل جابر
افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس

افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس
بومبيو من أديس أبابا.. “متفائل” بحل أزمة سد النهضة قريبا

بومبيو من أديس أبابا.. “متفائل” بحل أزمة سد النهضة قريبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*